Москва, 24 января, 2025, 18:56 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин готов к переговорам с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом 24 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Роман Наумов/URA.RU/ТАСС Дмитрий Песков

«Путин готов, мы ждём сигналов. Все готовы», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что общественности сообщат, когда состоится диалог российского и американского лидера. Пресс-секретарь призвал не гадать на кофейной гуще, в какие сроки это произойдёт.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным в самое ближайшее время, насколько это возможно. Он добавил, что слышал, как российский лидер тоже говорил о готовности к встрече. Американский президент допустил, что РФ захочет заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине.

Путин 20 января, напоминая о готовности к диалогу с США по украинскому конфликту, подчеркнул, что переговоры должны быть направлены на достижение долгосрочного мира, а не краткого перемирия. Кроме того, необходимо устранить изначальные причины конфликта.

23 января Путин отметил, что ему есть о чём поговорить с Трампом в сфере энергетики. По его мнению, лидерам стран лучше встретиться и спокойно обсудить этот и другие вопросы, представляющие интерес для РФ и США.