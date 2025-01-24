Москва, 24 января, 2025, 18:52 — ИА Регнум. Россия будет адекватно реагировать на любые провокации Молдавии и защитит находящихся в Приднестровье россиян. Об этом 24 января заявили в МИД РФ в контексте ответов на вопросы к конференции министра иностранных дел страны Сергея Лаврова.

РИА Новости/Артем Кулекин

«В очередной раз хотели бы предостеречь «горячие головы» в Кишинёве от фантазий на тему использования энергетического кризиса в стране для силового решения приднестровского вопроса», — указали в министерстве.

Страна будет готова отреагировать на провокации в сторону российских граждан, миротворцев, военных, которые в том числе базируются на складах в населённом пункте Колбасна.

Отдельно МИД отметил, что заверения молдавских властей в желании урегулировать ситуацию мирными методами не вызывают доверия при фиксирующейся милитаризации страны.

Как сообщало ИА Регнум, сотни жителей Приднестровья 24 января вышли на митинг перед таможенным пропускным пунктом на трассе Бендеры — Кишинёв, выступая против газовой блокады региона со стороны Молдавии, препятствующей гуманитарным поставкам. Глава Приднестровья Вадим Красносельский обвинил Молдавию в политизации процесса и указал на то, что из-за этого страдают простые жители республики.

Красносельский также обратился в Совбез ООН с просьбой не допустить гуманитарной энергетической катастрофы в регионе. Он указал, что у Приднестровья отсутствует гарантированный запас газа или угля для выработки электроэнергии, что может привести к полномасштабной гуманитарной катастрофе.

Приднестровье получало российский газ через Украину и Молдавию, но с 1 января Киев прекратил транзит топлива по своей территории. 15 января глава Приднестровья заявил, что в скором времени начнутся гуманитарные поставки газа из России в объёме, необходимом для населения и предприятий.

Позднее президент Молдавии Майя Санду заявила, что считает поставки гуманитарного топлива в ПМР незаконными и нарушающими санкции.