Париж, 24 января, 2025, 19:06 — ИА Регнум. Венгрия потребовала от организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) чётких гарантий по обеспечению энергобезопасности страны перед возможным продлением санкций Евросоюза против России. Об этом 24 января заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Петер Сийярто

Отмечается, что на встрече в Париже с генсеком ОЭСР Матиасом Корманном он заявил, что Венгрии нужны гарантии, отвечающие интересам и безопасности страны и населения.

«€19 млрд — это ущерб, который санкции против России нанесли венгерской экономике. Если эта система сохранится, то нанесёт ещё больший ущерб… Кроме того, Украина постоянно давит на Венгрию и венгерский народ, а недавние энергетические меры Киева угрожают безопасности поставок нашей страны и существенно способствовали росту цен на энергоносители», — передает его слова венгерский Magyar Nemzet.

Сийярто также отметил, что население страны не может расплачиваться за санкционную политику и одновременно страдать от ограничений Киева.

«Так продолжаться не может. Мы ясно дали это понять нашим европейским партнерам. И Европейская комиссия не может продолжать представлять интересы кандидата в члены по отношению к членам. Еврокомиссия не может представлять интересы Украины перед центрально-европейскими членами ЕС», — подчеркнул министр.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции Евросоюза в отношении России продлят в том случае, если Украина восстановит транзит российского газа по своей территории. Ещё одним условием для продления антироссийских санкций премьер назвал гарантии со стороны Киева, что ситуация с транзитом газа через Украину не повторится.

22 января агентство Bloomberg отметило, что Евросоюз не сможет продлить санкции против РФ, если Орбан не даст согласия. Отмечалось, что у Брюсселя пока нет запасного плана для продления антироссийских ограничений в этом случае.

1 января «Газпром» прекратил поставки природного газа в страны ЕС через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии в ответ на это заявили о якобы готовности сообщества к такой ситуации. Тем не менее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала «заоблачные» расходы Европы на энергию без топлива из РФ.