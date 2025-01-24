Донецк, 24 января, 2025, 18:36 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) ранения получили 12 жителей Горловки в Донецкой Народной Републике (ДНР). Об этом 24 января сообщил мэр города Иван Приходько.

Иван Шилов ИА Регнум

«12 мирных жителей Горловки получили ранения в результате украинской вооружённой агрессии», — написал он в Telegram-канале.

Как ранее передавало ИА Регнум, 24 января в Горловке во время обстрела со стороны ВСУ погибла мирная жительница.

20 января ВСУ нанесли удар по Горловке, в результате которого пострадали семь мирных жителей.

В тот же день при ударе украинской армии по селу Бехтеры в Херсонской области пострадали 27 человек, среди них четверо детей. ВСУ использовали для атаки по мирному населению кассетные боеприпасы. Два прилёта зафиксированы рядом со школой, когда дети и учителя шли на занятия.