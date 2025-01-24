Москва, 24 января, 2025, 18:29 — ИА Регнум. У 16-летнего подростка в Балашихе на входе в школу нашли нож и топор. Десятиклассника остановил охранник и вызвал правоохранителей. Возбуждено уголовное дело, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

«Утром 23 января парень пришёл в школу и и на входе сработали рамки металлодетектора. Охранник попросил школьника пройти в кабинет и показать содержимое рюкзака. И в одном из отделений портфеля охранник обнаружил топорик для мяса и кухонный нож», — отметил собеседник.

Юноша объяснил приехавшим сотрудникам полиции, что он положил в рюкзак нож и топор для того чтобы зайти после учёбы к бабушке и наточить их. Однако в итоге к бабушке ученик не попал, а выложить из рюкзака опасные предметы забыл.

Известно, что мальчик воспитывается в полной семье и на учёте никогда не стоял. Как выяснили сотрудники полиции, школьник в запрещенных в РФ группах не состоит. Но уголовное дело по 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) в отношении него возбудили.

Как передавало ИА Регнум, в Курске 10 января в школу ворвался 16-летний подросток в балаклаве и с ножом в руках. Вбежав в здание, школьник разбиол окно в коридоре и стекло входной двери после чего скрылся.