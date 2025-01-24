Москва, 24 января, 2025, 18:24 — ИА Регнум. Известную российскую и советскую актрису Анну Назарьеву доставили в одну из московских больниц, после того как её обнаружил на улице лежащей на земле случайный прохожий. Лицо женщины было в крови, судя по всему, она сильно ударилась при падении.

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«У пациентки диагностирована травма головы и плечевого сустава, — рассказал ИА Регнум источник в медицинских кругах. — Кроме того, установлено, что в момент происшествия пострадавшая была под воздействием алкоголя».

Несчастный случай произошёл с Анной в ночь на 24 января на улице Красная Пресня.

«Случайный прохожий около часа ночи заметил рядом со входом в заведение общественного питания лежащую на земле женщину. Рядом с ней находился мужчина. Прохожий поинтересовался, нужно ли вызвать скорую, и, получив утвердительный ответ, набрал «112», но дожидаться приезда кареты не стал», — рассказал собеседник ИА Регнум.

Что произошло с Анной и кто находился радом с ней — пока не известно.

Анна Назарьева впервые снялась в кино в 5 лет. Её случайно заметила на ВДНХ ассистентка режиссёра, когда девочка гуляла с родителями, и предложила приехать на кинопробы. Дебютировав в фильме «Огненное детство», Аня решила, что должна стать актрисой. Она снялась в нескольких фильмах за время учёбы в школе, а в 13 лет стала свободным слушателем на курсе Сергея Герасимова во ВГИКе. Расцвет карьеры Назарьевой пришёлся на время, когда стране было не до кино — перестройку и 1990-е. В 18 лет Анна вышла замуж за режиссёра Александра Полынникова, который к тому моменту был вдвое старшее её. С 1988 по 1994 год Назарьева снялась в главных ролях сразу в нескольких картинах тех лет — «Приморский бульвар», «Возьми меня с собой», «День любви», «Игра на миллионы», «Как живете, Караси?», «Обнажённая в шляпе», «Идеальная пара», «Кумпарсита» и др., большую часть которых снимал её супруг. В 2000-х, в более зрелом возрасте Анна Назарьева снималась меньше, главных ролей у неё уже не было. Поговаривают, что после смерти мужа (два с лишним года назад супруг Анны умер от рака), актриса стала злоупотреблять алкоголем.