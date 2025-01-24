Осло, 24 января, 2025, 18:22 — ИА Регнум. Норвежский биатлонист, трёхкратный олимпийский чемпион Тарьей Бё объявил, что завершит карьеру после окончания сезона 2024/2025.

Hendrik Schmidt/dpa/picture-alliance/TASS

«Пообещал себе, что в следующий раз, когда буду на вершине, скажу вам, что ухожу на пенсию. <…> В этом сезоне я по-прежнему был одним из лучших биатлонистов мира и хочу уйти на пенсию на этом уровне», — приводит его слова NRK.

36-летний биатлонист рассказал, что на протяжении всей зимы чувствовал, что пора завершать карьеру.

Бё является трёхкратным олимпийским чемпионом в эстафетах и трёхкратным призёром Олимпийских игр, а также 11-кратным чемпионом мира.

Как передавало ИА Регнум, младший брат Тарьея Бё 31-летний биатлонист Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона. Он сообщил, что его последним выступлением будет чемпионат мира в норвежском Холменколлене, который пройдёт 20–23 марта. Спортсмен является пятикратным олимпийским чемпионом и 20-кратным чемпионом мира.