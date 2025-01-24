Донецк, 24 января, 2025, 18:17 — ИА Регнум. Военные российской группировки войск «Восток» установили государственный флаг на одном из освобождённых зданий в центре населённого пункта Великая Новосёлка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кадры его водружения в пятницу, 24 января, опубликовало Министерство обороны РФ.

кадр из видео

На опубликованных кадрах, снятых с беспилотника, запечатлено, как российские военные устанавливают флаг на полуразрушенной крыше двухэтажного здания.

«Штурмовым подразделениям группировки удалось рассечь населённый пункт на две части, блокировать формирования украинских боевиков и приступить к их уничтожению», — проинформировали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что военные группировки войск «Восток» взламывают оборону украинских формирований в Великой Новосёлке, продолжая зачистку зданий, подвалов и опорных пунктов противника.

«Расчёты реактивной и ствольной артиллерии, операторы FPV-дронов обеспечивают огневую поддержку штурмовиков, поражая огневые точки и личный состав противника», — добавляется в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что Великая Новосёлка является последним крупным хорошо подготовленными рубежом обороны и логистическим узлом украинской армии на южнодонецком направлении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 января попавший в российский плен старший лейтенант 61-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Вячеслав Погибенко призвал оказавшихся в окружении в Великой Новосёлке сослуживцев сдаваться. Он отметил, что киевский режим не интересует судьба окружённой в населённом пункте бригады.

Ирландский журналист Чей Боуз 20 января сообщил, что армия России окружила посёлок Великая Новосёлка и украинским боевикам теперь остаётся только отступать с боями. По его словам, российские военные постоянно продолжают наступление.

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung 22 января написала, что подразделения ВСУ в районе Великой Новосёлки могут оказаться в окружении из-за промедления украинского командования с решением об их отступлении.