Москва, 24 января, 2025, 18:11 — ИА Регнум. В Щёлково Тимур, Исса и Анзор похитили таксиста Романа и пытали, требуя отдать им 10 млн рублей, рассказал источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

23 января правоохранители возбудили уголовное дело по статьям 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и 163 УК РФ (вымогательство). Как выяснилось, ещё в конце ноября прошлого года уроженец Ингушетии по имени Исса, его друг из Чечни Анзор похитили водителя такси и требовали от него выкуп. По данным следствия, Тимур также участвовал в угрозах и избиении, но пока не проходит по делу в качестве подозреваемого.

Однако, как рассказал источник ИА Регнум, все трое безработных похитили Романа, заперли в комнате общежития, примотали скотчем к стулу и длительное время избивали, параллельно пытая током.

В настоящее время Роман в безопасности.

В октябре ИА Регнум писало, что в Санкт-Петербурге группа неизвестных похитила 38-летнегоАлексея и требовала от него 300 тыс. рублей, обвиняя в изнасиловании их подруги. Мужчину всю ночь избивали, заставляли голым бегать по мосту и угрожали изнасиловать его девушку.