Путин допустил, что при Трампе конфликта на Украине можно было бы избежать
Москва, 24 января, 2025, 18:11 — ИА Регнум. Если бы у президента США Дональда Трампа не украли победу на прошлых выборах, нынешнего кризиса на Украине могло не быть. Об этом 24 января заявил президент РФ Владимир Путин.
«Я не могу не согласиться с ним в том, что, если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было того кризиса на Украине, который возник в 2022 году», — отметил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Глава российского государства также обозначил свои взаимоотношения с американским коллегой как деловые и прагматичные.
Как передавало ИА Регнум, 7 января Трамп заявил, что планирует завершить украинский конфликт в течение ближайших шести месяцев. Он также добавил, что этот конфликт не должен был начинаться и при нём никогда бы не произошёл.
24 января Путин согласился с тем, что ему необходимо встретиться с новым американским президентом. Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась сотрудничать с Вашингтоном.
В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров назвал похвальным стремление Трампа наладить общение с Москвой. Он добавил, что, если получится вернуть отношения хотя бы к подобию нормальности, включая работу послов в Вашингтоне и Москве, такое развитие событий стало бы определённым достижением. Однако он также подчеркнул, что Москва не питает иллюзий относительно администрации Трампа, который ранее превзошёл по антироссийским санкциям своих предшественников.