Москва, 24 января, 2025, 18:11 — ИА Регнум. Если бы у президента США Дональда Трампа не украли победу на прошлых выборах, нынешнего кризиса на Украине могло не быть. Об этом 24 января заявил президент РФ Владимир Путин.

Эрик Романенко/ТАСС

«Я не могу не согласиться с ним в том, что, если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было того кризиса на Украине, который возник в 2022 году», — отметил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Глава российского государства также обозначил свои взаимоотношения с американским коллегой как деловые и прагматичные.

Как передавало ИА Регнум, 7 января Трамп заявил, что планирует завершить украинский конфликт в течение ближайших шести месяцев. Он также добавил, что этот конфликт не должен был начинаться и при нём никогда бы не произошёл.

24 января Путин согласился с тем, что ему необходимо встретиться с новым американским президентом. Российский лидер подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась сотрудничать с Вашингтоном.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров назвал похвальным стремление Трампа наладить общение с Москвой. Он добавил, что, если получится вернуть отношения хотя бы к подобию нормальности, включая работу послов в Вашингтоне и Москве, такое развитие событий стало бы определённым достижением. Однако он также подчеркнул, что Москва не питает иллюзий относительно администрации Трампа, который ранее превзошёл по антироссийским санкциям своих предшественников.