Москва, 24 января, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что готов спокойно поговорить с американским коллегой Дональдом Трампом по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес для РФ и США.

Софья Сандурская/ТАСС

Журналист ВГТРК Павел Зарубин попросил российского лидера прокомментировать заявление Трампа о возможном введении новых антироссийских санкций. Путин отметил, что такой шаг в том числе нанесёт вред и американской стороне, что уже было после введения действующих рестрикций.

«Я с трудом себе представляю, что будут приняты решения, наносящие ущерб самой американской экономике. Поэтому, скорее всего, действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России», — ответил Путин в интервью, опубликованном в Telegram-канале журналиста.

Президент добавил, что в беседе с американским коллегой им есть о чём поговорить, например, по вопросам энергетики, так как в этой сфере важно сохранить баланс цен. Российский лидер добавил, что у него всегда были деловые отношения с Трампом.

Как передавало ИА Регнум, Путин ранее 24 января напомнил, что Москва никогда не отказывалась от контактов с Вашингтоном. В том, что администрация предыдущего президента США Джо Байден не захотела вести диалог, вины России нет.

Трамп 22 января пригрозил ввести новые антироссийские санкции, если не будет урегулирован конфликт на Украине. Он также заявил, что готов ввести высокие налоги и пошлины на товары из РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 15 января заявил, что Россия успешно адаптировалась к введённым против неё санкциям. Несмотря на внешнее давление, в стране растёт внутреннее производство и развивается импортозамещение. За 11 месяцев 2024 года рост промышленности составил 4%, а обрабатывающего сектора — 8%.