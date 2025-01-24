Москва, 24 января, 2025, 18:07 — ИА Регнум. Администрация бывшего президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена не позволила России использовать доллар в качестве расчётной единицы, чем нанесла урон себе же. Об этом 24 января заявил президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Российский лидер напомнил, что Байден ввёл против РФ множество ограничений, которыми навредил и собственному государству.

«Например, подтачивание могущества самого доллара, потому что запрет России использовать доллар — а мы не отказывались от доллара, это администрация прежняя не дала нам возможности использовать доллар в качестве расчётной единицы, — он, на мой взгляд, наносит <…> очень серьёзный урон самим Соединённым Штатам», — подчеркнул президент России в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Он добавил, что не ждёт от нового главы США Дональда Трампа решений, которые могли бы навредить экономике его страны.

«Даже если мы слышим о возможности введения дополнительных санкций в отношении России, я сомневаюсь, что он (Трамп. — Прим. ред.) будет принимать такие решения, которые будут наносить вред самой американской экономике», — сказал Путин.

При этом российский президент отозвался об американском коллеге как об умном и очень прагматичном человеке.

Накануне, 22 января, лидер Штатов заявил, что США могут ввести новые санкции в отношении экспорта РФ, если спецоперация будет продолжена. Трамп добавил, что конфликт на Украине может закончиться лёгким или сложным путём, однако для него первый вариант развития событий предпочтительнее.

РБК 17 января написало, что администрация Байдена за несколько дней до окончания своих полномочий утвердила решение, которое усложнит Трампу снятие некоторых антироссийских санкций. Так, 15 января около 100 российских компаний повторно включили в санкционный список, предполагающий максимально жёсткие ограничения. После вступления на должность президента США Трампа замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что сейчас появилось небольшое окно возможностей для отношений между Россией и США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января напомнил, что Дональд Трамп во время своего первого срока на посту президента США уже использовал санкционное давление на Россию. Он подчеркнул, что недружественные действия в отношении РФ не могут не иметь последствий для тех, кто их предпринимает.