Москва, 24 января, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Киевский режим с удовольствием «хомячит за обе щёки» деньги спонсоров, не спеша отменять запрет на переговоры с Россией. Об этом 24 января заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам российского лидера, Украина получает от партнёров сотни миллиардов.

«Извините за простоту народных выражений — как у нас говорят в народе, — «хомячат» с удовольствием эти сотни миллиардов за обе щёки, но выполнять указания своих спонсоров — а мы знаем, что такие указания есть, — отменять принятый указ о запрете переговоров не спешит», — отметил он в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, опубликовавшим видео в Telegram.

Глава государства предположил, что в итоге именно партнёры Киева вынудят главу киевского режима Владимира Зеленского отменить решение о запрете контактов с российским руководством на законодательном уровне.

Как сообщало ИА Регнум, Путин усомнился в готовности Зеленского к диалогу, так как тот до сих пор не отменил свой запрет. При этом российский лидер напомнил, что Москва неоднократно озвучивала готовность обсудить мирное урегулирование украинского конфликта.

Ещё в 2022 году глава киевского режима подписал указ о запрете любых переговоров с правительством РФ. В январе 2025 года он заявил, что согласится на переговоры по урегулирования украинского конфликта с Путиным при условии, что президент США Дональд Трамп предоставит Украине гарантии безопасности.