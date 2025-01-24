Москва, 24 января, 2025, 17:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин согласился с тем, что ему необходимо встретиться с новым президентом Соединённых Штатов Америки Дональдом Трампом.

Global Look Press/Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

«Россия никогда не отказывалась от контактов с администрацией Соединённых Штатов, не наша вина в том, что прежняя администрация от этих контактов отказалась», — подчеркнул президент в пятницу, 24 января, в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Он добавил, что с Трампом во время его первого президентского срока у двух лидеров были деловые и доверительные отношения.

«Мы видим заявление действующего президента о готовности совместной работы, и мы всегда к этому открыты», — указал Путин.

Российский лидер добавил, что Москва также готова к переговорам по вопросам украинского конфликта. Однако он уточнил, что по этой теме есть вопросы, требующие особого внимания.

Как передавало ИА Регнум, Путин допустил, что при Трампе конфликта на Украине можно было бы избежать. Он пояснил, что такое развитие событий было бы возможным, если бы в 2022 году у его американского коллеги не украли победу на выборах.

Ранее 24 января министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает похвальным стремление Трампа наладить общение с Москвой. Также дипломат добавил, что Кремль не собирается «обольщаться новым-старым президентом» и не испытывает иллюзий на его счёт. Он напомнил, что в период своего первого президентского срока Трамп по масштабам антироссийских санкций превзошёл своих предшественников.

21 января Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным в любое время. Он выразил надежду на то, что встреча состоится «очень скоро». Также он добавил, что поймёт сроки завершения конфликта на Украине после разговора с президентом РФ. В этот же день американский лидер сказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский якобы готов к «заключению сделки» с Россией.