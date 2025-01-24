Путин напомнил, что Зеленский сам себе запретил переговоры с Россией
Москва, 24 января, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский сам себе запретил вступать в переговоры с Россией. Об этом 24 января заявил президент РФ Владимир Путин.
Global Look Press/Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency
«Как известно, действующий глава режима в Киеве, когда ещё был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров. Как же сейчас можно возобновлять переговоры, если они запрещены?» — произнёс во время посещения МГУ.
Новость дополняется