Москва, 24 января, 2025, 17:48 — ИА Регнум. Отношения российского президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом всегда были деловыми и прагматичными. Об этом российский лидер рассказал 24 января.

«С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения, и доверительные, я бы сказал», — заявил Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, опубликованному в Telegram-канале журналиста.

Российский лидер отметил, что не может не согласиться с главой США в том, что если бы Трамп был президентом в 2020 году и если бы у него не украли победу на выборах, украинского кризиса в нынешнем его виде, возможно не было бы.

При этом президент России напомнил, что Трамп в первый президентский срок ввёл против РФ большое количество санкций.