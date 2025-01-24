Севастополь, 24 января, 2025, 18:07 — ИА Регнум. Севастополь был признан территорией чрезвычайной ситуации федерального характера из-за крушения танкеров в акватории Чёрного моря. Об этом 24 января сообщили в пресс-службе МЧС России.

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С соответствующей просьбой обратился губернатор Михаил Развозжаев.

«Данное решение позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшему субъекту из резервного фонда правительства РФ», — указано в Telegram-канале ведомства.

В городе продолжаются работы по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов на береговой линии. Межведомственные мониторинговые группы ежедневно проводят работу, подчеркнули в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, во время шторма в Керченском проливе 15 декабря 2024 года затонули танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», в результате чего произошла частичная утечка нефтепродуктов.

В начале января Развозжаев отмечал, что в Севастополе нет массового загрязнения береговой линии. Он призвал доверять только официальной информации, отметив, что некоторые паблики пытаются посеять панику, публикуя ложь. В частности, они пишут о том, что в Севастополе «загрязнены все пляжи» и наблюдается нехватка волонтёров, пояснил губернатор.

В ликвидации последствий крушения танкеров активно помогают более 32,5 тыс. волонтёров, членов молодёжных движений и неравнодушных граждан из 20 регионов по всей стране. Большую часть нефтепродуктов, попавших в море, удалось собрать, однако локальные выбросы топлива на побережье по-прежнему продолжаются.

Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев за участие в ликвидации последствий аварии с танкерами и выразил надежду, что должностные лица будут относиться к минимизации последствий аварии с такой же ответственностью.