Москва, 24 января, 2025, 17:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп во время первого своего президентства ввёл большое количество санкций против России, вряд ли это соответствовало интересам США. Об этом 24 января заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Известно, что Трамп, будучи президентом в первой своей итерации, ввёл тоже значительное количество, на тот момент самое большое количество ограничений, санкций против России. Не думаю, что это было решением, которое соответствовало интересам не только России, но и самих Соединённых Штатов», — отметил Путин.

Он обратил внимание на то, что ставший после Трампа президентом США Джо Байден «подхватил эту эстафетную палочку» и вводил ещё больше ограничений.

«Результат известен», — констатировал глава государства.

Новость дополняется