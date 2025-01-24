Москва, 24 января, 2025, 17:46 — ИА Регнум. Россия никогда не отказывалась от контактов с администрацией США. Об этом 24 января напомнил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«Россия никогда не отказывалась от контактов с администрацией Соединённых Штатов. И не наша вина в том, что прежняя администрация от этих контактов отказалась», — заявил он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину в интервью, опубликованном в его Telegram-канале.

Владимир Путин также отметил, что у него всегда были деловые отношения с новым американским президентом Дональдом Трампом.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 23 января очередной раз заявил, что планирует встретиться с российским лидером. Он подчеркнул, что хотел бы сделать это немедленно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на следующий день сообщил, что Владимир Путин готов к переговорам с американским коллегой, Москва ждёт сигналов от Вашингтона. Представитель Кремля также призвал не гадать, когда состоится контакт, общественности об этом сообщат.