Москва, 24 января, 2025, 17:42 — ИА Регнум. Россия считает похвальным стремление президента США Дональда Трампа наладить прямое общение с Москвой. Об этом 24 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Global Look Press/Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency

«Само по себе стремление наладить прямое общение похвально. Если получится вернуть наши отношения хотя бы к подобию нормальности, включая работу послов в Вашингтоне и Москве, такое развитие событий стало бы определенным достижением», — говорится в ответах на вопросы СМИ, подготовленных к пресс-конференции Лаврова.

Министр подчеркнул, что возвращение Трампа в Белый дом серьёзно меняет политический ландшафт внутри США, но с точки зрения российско-американских отношений ожидать каких-либо кардинальных позитивных подвижек не стоит.

Лавров отметил, что Россия не собирается «обольщаться новым-старым президентом» и не испытывает иллюзий на его счёт. Он напомнил, что в период его первого президентского срока процесс разрушения двусторонних связей только продолжился, а по масштабам антироссийских санкций Трамп превзошёл своих предшественников.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ранее не раз заявлял, что для разрешения конфликта на Украине ему потребуется всего 24 часа. Кроме того, он заверил, что работает над прекращением конфликта на Украине и что «небольшой прогресс» по этому вопросу уже достигнут.

Тем не менее 22 января Трамп заявил, что США могут ввести новые санкции в отношении российского экспорта, если специальная военная операция будет продолжена. По его словам, украинский конфликт может завершиться лёгким или сложным путём, но лично для него первый вариант развития событий предпочтительнее.

В декабре Лавров заявил, что договорённости по урегулированию на Украине должны учитывать интересы России, а также законные интересы всех других государств. Он подчеркнул, что Москве необходимо увидеть конкретные серьёзные предложения по урегулированию кризиса, реакция на эти предложения будет соотноситься с национальными интересами России и целями спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.