Харьков, Украина, 24 января, 2025, 18:01 — ИА Регнум. В ДТП погибла известная украинская блогер Анна Жук, известная в Сети как Анет. Об этом заявила 24 января Национальная полиция Украины.

Национальная полиция Украины

Правоохранители сообщили, что в момент аварии за рулём автомобиля находился муж 39-летней Анны, который, вероятно, пошёл на обгон по правой полосе на трассе Киев — Харьков. Отмечается, что его Lexus столкнулся с грузовиком, стоявшем за пределами проезжей части.

Женщина погибла от полученных травм на месте, в салоне также был её 10-летний сын, которого вместе с отцом доставили в больницу. Всего у неё осталось трое детей.

Ранее блогер получила знак отличия «За содействие армии» от главнокомандующего Вооружённых сил Украины Александра Сырского.