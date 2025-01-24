Москва, 24 января, 2025, 18:17 — ИА Регнум. Штурмовик российской армии защитился от начинённого взрывчаткой украинского дрона, отбив его прикладом автомата. Об этом 24 января сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

По информации журналистов, боец один двигался по открытой местности, когда его попытались атаковать с помощью БПЛА. Солдат переложил автомат в руках и ударил по подлетающему дрону. Беспилотник взорвался, причинив небольшое ранение солдату.

«Штурмовик на излечении, немного посекло осколками. Желаем скорейшего выздоровления нашему парню», — говорится в публикации.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3943394" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российский военный отбил украинский дрон прикладом автомата

Как передавало ИА Регнум, в августе опубликовали видео, как российский боец также спасся от украинского беспилотника, отбив его прикладом автомата. Дрон взорвался, но боец выжил.

В январе 2025 года замкомандира мотострелкового батальона ВС РФ с позывным Крестик рассказал, как российский боец с позывным Хитман защитил сослуживцев, прикрывая их собой от вражеского БПЛА. Удар дрона пришёлся в голову солдата, его ранило, но он выжил. Через несколько дней бойца эвакуировали.