Москва, 24 января, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Россия не питает иллюзий относительно администрации нового президента США Дональда Трампа, который в своё время превзошёл по санкциям предшественников. Об этом 24 января заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Global Look Press/Yuri Gripas — Pool via CNP/Keystone Press Agency

Лавров подчеркнул, что Россия не собирается обольщаться новым главой Белого дома, который уже занимал этот пост, и не питает относительно него никаких иллюзий.

«В период его первого срока, вопреки ожиданиям, запущенный [44-м президентом США] Бараком Обамой процесс разрушения двусторонних связей только продолжился, а по масштабам введённых антироссийских санкций Трамп превзошёл своих предшественников», — привела его слова пресс-служба МИД РФ.

Министр уточнил, что если американская сторона будет учитывать интересы Москвы, то диалог между Россией и США будет постепенно восстанавливаться, однако в противном случае сохранится существующее в настоящее время положение вещей.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп 23 января вновь пригрозил России большими санкциями, если не будет заключено соглашение по завершению конфликта на Украине. По утверждению главы Белого дома, он не хочет принимать такие решения, так как ему якобы очень нравится русский народ.

Накануне, 22 января, американский лидер заявил, что США могут ввести новые санкции в отношении экспорта РФ, если спецоперация будет продолжена. Трамп добавил, что конфликт на Украине может закончиться лёгким или сложным путём, однако для него первый вариант развития событий предпочтительнее.

Экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен 24 января отметил, что угрозы нового главы Белого дома в адрес России подорвут доверие к нему перед переговорами. Эксперт указал, что у Трампа было преимущество перед приходом к власти, когда он понимал, что навредить России, как это делал его предшественник Джо Байден, глупо и непродуктивно.

Депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев 23 января назвал решение Трампа говорить с Россией на языке ультиматумов тупиковой и ошибочной стратегией. Он не исключил, что глава Белого дома ещё не определился с дальнейшими действиями в украинском вопросе, однако угрозы санкциям ни к чему не приведут.