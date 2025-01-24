Москва, 24 января, 2025, 17:26 — ИА Регнум. Москва не видит реальных действий от Украины и Запада, которые бы продемонстрировали их готовность к мирным переговорам, несмотря на все заявления. Об этом 24 января заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров,чьи слова приведены на официальном сайте МИД РФ.

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«Несмотря на всё громче звучащие разговоры о необходимости мирных переговоров, никаких практических действий, указывающих на реальную готовность к ним Киева и Запада, объективно не наблюдается», — подчеркнул министр.

Он добавил, что Запад, наоборот, продолжает эскалацию конфликта своими военными поставками Украине. Лавров подчеркнул, что Россия продолжает открыто говорить о своей готовности к диалогу.

«Наш подход к урегулированию остаётся неизменным — мы готовы к диалогу на основе договорённостей 2022 года с учётом складывающихся реалий «на земле» и позиций, озвученных президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года», — отметили в министерстве.

Глава МИД РФ отметил, что во времена, когда президентом Соединённых Штатов Америки был Джо Байден,отношения между двумя странами максимально истончились. Лавров обвинил Штаты в развязывании «гибридной войны» против России.

«Развязанная Вашингтоном «гибридная война» с открыто заявленной доктринальной целью «нанести Москве стратегическое поражение», используя режим в Киеве в качестве тарана, разумеется, успехом не увенчалась, но способствовала тому, что двусторонняя конфронтация по всем направлениям приобрела затяжной системный характер», — подчеркнул министр.

При этом Лавров указал, что Россия считает стремление нового лидера Штатов Дональда Трампа наладить двусторонний диалог похвальным. Он добавил, что, если американскому главе удастся вернуть отношения между РФ и США к «подобию нормальности», это можно будет назвать определённым достижением.

При этом МИД отметил, что Кремль не «обольщается новым-старым президентом» Трампом и не испытывает иллюзий на его счёт. В ведомстве напомнили, что нынешний американский лидер во время своего первого срока превзошёл предшественников по количеству введённых санкций против России.

Сам Дональд Трамп 22 января заявил, что считает «очень хорошими» отношения с Владимиром Путиным и с любовью относится к жителям России. Он уточнил, что «не планирует делать России больно», но не исключил введение новых санкций против РФ. Президент США добавил, что допускает такую возможность в случае отказа Москвы от переговоров.

Путин 20 января заявил о готовности России к диалогу с Вашингтоном по урегулированию ситуации на Украине. Итогом разговора должно быть не короткое перемирие, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей и всех народов, которые проживают на Украине, подчеркнул российский лидер. При этом Путин назвал отказ Киева от вступления в НАТО обязательным условием прекращения конфликта на Украине.