Москва, 24 января, 2025, 18:14 — ИА Регнум. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 79%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные 24 января.

РИА Новости/Гавриил Григоров/POOL

Отмечается, что вариант «скорее не доверяю» выбрали 11% опрошенных, не смогли ответить 10% респондентов. На вопрос об оценке работы президента положительно ответили 81% участников исследования, о негативном отношении заявили 9%, затруднились с ответом 10%.

Количество россиян, положительно оценивающих работу Путина, за неделю выросло на 1 п. п., а количество тех, кто ему доверяет осталось без изменений.

На вопрос о работе правительства России 53% респондентов заявили, что оценивают её положительно, показатель за неделю не изменился. 28% выбрали вариант «скорее плохо» (плюс 2 п. п.), 19% затруднились с ответом.

При оценке деятельности премьер-министра РФ Михаила Мишустина было больше и положительных (58%, плюс 2 п. п.) и отрицательных (31%, минус 1 п. п.) ответов. Не смогли определиться 11% опрошенных.

На вопрос о предпочтениях при выборах в Государственную думу, если бы они состоялись в ближайшее воскресенье, 45% участников исследования заявили, что проголосовали бы «Единую Россию» (плюс 1 п. п.). 11% отдали бы голоса партии ЛДПР (плюс 2 п. п.), 7% — КПРФ (без изменений), 2% — «Новые люди» (минус 1 п. п.) и 4% — «Справедливая Россия» (без изменений).

Опрос проводили с 17 по 19 января, в нём участвовали с 1500 человек старше 18 лет из 104 городских и сельских населённых пунктов в 53 субъектах России. Результаты опубликовали на сайте ФОМ.

Как сообщало ИА Регнум, проведённый в конце декабря 2024 года опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что уровень доверия россиян Путину составил 79,7%. Его работу на посту президента положительно оценили 76,8% респондентов.

В июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высокий уровень поддержки российского лидера в первую очередь сохраняется, благодаря тому, как он выполняет свою непростую работу. Путин в октябре подчеркнул, что доверие и поддержка рядовых граждан являются очень важными для властей любого уровня.