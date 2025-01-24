Москва, 24 января, 2025, 17:15 — ИА Регнум. Министерство юстиции включило в реестр иноагентов проект «Поддержка политзаключённых. Мемориал». Об этом 24 января сообщила пресс-служба ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, проект работает с объединением, уже внесённым в реестр иноагентов.

Как сообщало ИА Регнум, 24 января список иноагентов также пополнил рэпер Влади (настоящее имя — Владислав Лешкевич) из группы «Каста». Исполнитель распространял фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, а также участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов.

В ноябре прошлого года в реестр иноагентов включили проект «Говорит Немосква». Его участники распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами власти решениях и выступали против проведения СВО. Создатели проекта проживают за пределами России.