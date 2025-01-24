Тирасполь, 24 января, 2025, 17:23 — ИА Регнум. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский обратился в Совбез ООН с просьбой не допустить гуманитарной энергетической катастрофы в регионе. Об этом 24 января заявила в Telegram-канале пресс-служба МИД Приднестровья.

РИА Новости/Артем Кулекин Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский

Отмечается, что в направленном обращении указано, что у Приднестровья отсутствует гарантированный запас газа или угля для выработки электроэнергии, что может привести к полномасштабной гуманитарной катастрофе.

«Счёт времени идёт буквально на считанные дни. Если до 30 января сего года поставка газа в Приднестровье не будет обеспечена, произойдут техногенные процессы разгерметизации общей системы и домовых сетей, делающие невозможной оперативную поставку газа населению в дома даже при его наличии», — говорится в письме.

Красносельский также отметил, что энергетический кризис был вызван искусственно и по политическим причинам.

«Энергетический кризис выявил крайне опасный фактор, связанный с попытками молдавского руководства манипулировать жизнями полумиллионного приднестровского народа, который более трёх недель пребывает на грани истощения ресурсов обеспечения своей жизнедеятельности», — добавил он.

Письма с аналогичным содержанием направлены в адрес президентов Российской Федерации, США, главе киевского режима, главам государств и правительств ряда стран Евросоюза, председателю Еврокомиссии, представителям международного формата «5 + 2», а также в Международный Комитет Красного Креста.

Как передавало ИА Регнум, ранее Приднестровье получало российский газ через Украину и Молдавию, но с 1 января Киев прекратил транзит топлива по своей территории. Из-за нехватки энергоресурсов в республике отключили централизованное отопление и приостановили работу почти все промышленные предприятия.

15 января глава Приднестровья заявил, что в скором времени начнутся гуманитарные поставки газа из России в объёме, необходимом для населения и предприятий. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил готовность российской стороны оказать гуманитарную газовую помощь.

17 января Красносельский обвинил Молдавию в блокировании российского газа из политических соображений. После этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что считает поставки гуманитарного топлива в ПМР незаконными и нарушающими санкции.

24 января сотни жителей Приднестровья вышли на митинг перед таможенным пропускным пунктом на трассе Бендеры — Кишинёв, выступая против газовой блокады региона со стороны Молдавии, которая препятствует гуманитарным поставкам. Красносельский подчеркнул, что через пару дней закончится оставшийся в распределительной системе газ, тогда будет очень тяжело.