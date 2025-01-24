Москва, 24 января, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Министерство юстиции включило в реестр иноагентов рэпера Влади (настоящее имя — Владислав Лешкевич) из группы «Каста». Об этом 24 января сообщила пресс-служба ведомства.

Анна Мейер/ФК «Зенит»

«Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — указано в причинах включения в реестр.

По информации министерства, исполнитель также распространял фейки о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике, выступал против спецоперации на Украине.

Отмечается, что в настоящее время музыкант проживает за пределами России.

Как сообщало ИА Регнум, 17 января Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Андрея Козенко. Уточняется, что он распространял недостоверную информацию об избирательной системе России и публиковал материалы других иноагентов.

В тот же день Следственный комитет предъявил рэперу Алишеру Моргенштерну (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) обвинение в нарушении закона об иноагентах. Рэпер не считает себя виновным, заявил его адвокат Сергей Жилин.