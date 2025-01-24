Мурманск, 24 января, 2025, 17:37 — ИА Регнум. В Мурманске стартовали региональные дни II всероссийского форума «Малая Родина — сила России». С января по апрель пройдёт 16 региональных дней в 16 российских регионах.

Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления

В ходе мероприятий вопросы, волнующие жителей, будут обсуждать главы муниципалитетов вместе с представителями региональных и федеральных органов власти, администрации президента России, экспертами, участниками и ветеранами спецоперации.

Цель проведения региональных дней состоит в улучшении качества жизни в городах и сёлах. Обсуждения помогут «донастроить» нормативно-правовую базу так, чтобы на местном уровне власти быстро и эффективно решали все важные для людей вопросы.

Первый региональный день, который проходит 24 января в Мурманске, посвящён теме «Экомуниципалитет». В Мурманской области уже реализуется ряд успешных муниципальных практик — от установки биокотельных до развития экологического туризма.

Главные вопросы связаны с охраной окружающей среды, переработкой и утилизацией мусора, предотвращением лесных пожаров, наводнений, расчисткой водоёмов, культурой землепользования. Важно объединить усилия муниципалитетов и показать, что даже маленькие населенные пункты играют большую роль в развитии всей России.

Замначальника управления президента России по внутренней политике Евгений Грачёв назвал региональные дни дополнительной возможностью для представителей муниципалитетов обсудить вопросы, касающиеся самых разных тем и проблем, волнующих жителей, найти пути их решения.

«Именно муниципальное сообщество ежедневно отвечает на оперативные запросы наших граждан, и такие встречи в рамках форума способствуют обмену опытом, успешными практиками, поиску наиболее эффективных решений», — заявил Грачёв.

Сопредседатель Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), член президиума Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева отметила, что начался новый этап муниципального диалога, итогом которого станет Совет при президенте России по развитию местного самоуправления. Основой 16 региональных повесток стали вопросы, которые ранее поднимались в рамках проекта «Муниципальный диалог» с главами муниципалитетов и их командами.

«Тема экологии, которую мы обсуждаем, — это не только утилизация и переработка мусора, но и лесные пожары, и экосистема, и экологическое просвещение. Для нас важно рассмотреть эту важную для муниципалитетов тему в деталях и проработать варианты решения задач, которые ставят перед нами граждане», — заявила Гусева.

В региональных днях примет участие около 8 тыс. представителей муниципалитетов. Сайт форума будет вести трансляции с мероприятий. Опыт и знания по решению актуальных задач за эти дни получат 2,5 млн сотрудников администраций муниципалитетов и муниципальных учреждений.

Резолюции, итоги и наиболее перспективные управленческие решения будут представлены в Москве в апреле 2025 года.

Кроме того, состоится церемония вручения учрежденной президентом России Владимиром Путиным всероссийской муниципальной премии «Служение». Её вручают людям, чьи дела и судьбы являются примером служения обществу и жителям, тем, кто выступает лидером позитивных изменений своих городов, посёлков и деревень.

ВАРМСУ является организатором премии при поддержке администрации президента Российской Федерации.

Как сообщало ИА Регнум, I всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» прошёл в Москве на площадке Международного форума-выставки «Россия» в январе 2024 года. В нём приняли участие более 7,5 тыс. глав муниципальных образований, эксперты и представители общественных организаций.

Путин на встрече с главами муниципальных образований российских регионов назвал укрепление кадрового потенциала муниципалитетов очень важным направлением. Он призвал активнее привлекать к работе в муниципалитетах вернувшихся с фронта участников СВО.