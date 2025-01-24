Москва, 24 января, 2025, 17:03 — ИА Регнум. ЮНЕСКО и Международный союз теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) подвели итоги десятилетия совместной грантовой программы «Зелёная химия для жизни». Программа направлена на привлечение талантливых молодых ученых с целью продвижения «зелёной» химии и её применения для нужд общества. Международные эксперты оценили результаты восьмого раунда программы, обменялись мнениями о практическом применении инновационных разработок молодых ученых и обсудили перспективы развития грантового проекта.

пресс-служба ПАО «ФосАгро»

«Партнёрство «ФосАгро»/ЮНЕСКО/ИЮПАК в области «зелёной» химии стало локомотивом инноваций и устойчивости, и вклад «ФосАгро» играет решающую роль для его успеха», — заявила заместитель генерального директора ЮНЕСКО по естественным наукам Лидия Брито. «В рамках этой инициативы мы предоставляем гранты молодым ученым, позволяя им проводить новаторские исследования, соответствующие 12 принципам «зелёной» химии и способствующие достижению целей устойчивого развития ООН. На протяжении многих лет компания «ФосАгро» оказывала щедрую финансовую поддержку, что позволило нам выделить средства на реализацию более 50 инновационных проектов из всех географических регионов. Эти проекты были отобраны из более чем 1000 заявок, продемонстрировав огромный талант и креативность молодых ученых по всему миру. Они оказали огромное влияние на решение важнейших экологических проблем и способствовали устойчивому развитию», — отметила Лидия Брито.

«Зелёная химия для жизни» — это первый в истории ЮНЕСКО и всей системы ООН проект, который реализуется за счет средств российского бизнеса. С 2013 по 2024 г. «ФосАгро» направила на развитие этого проекта почти 2,5 млн долларов. За время существования программы международное научное жюри предоставило гранты 55 молодым ученым из 33 государств. Так, в 2024 году было выбрано семь победителей из России, Бразилии, Туниса, ОАЭ, Португалии и Пакистана с инновационными разработками в сферах «зеленой» химии, устойчивого развития, продовольствия и рационального использования природных ресурсов.

«Уникальность этого проекта заключается в том, что впервые на международном научном уровне отмечаются достижения молодых ученых из всех регионов мира в области «зелёной» химии», — считает ректор Института химии и проблем устойчивого развития Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева, паст-президент ИЮПАК Наталия Тарасова.

«Мы признательны нашим многолетним партнёрам, которые поддержали идею запуска программы, ставшей судьбоносной для десятков молодых ученых из России и 32 стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки. Десять лет назад, когда был дан старт программе «Зелёная химия для жизни», мы стремились направить усилия молодых ученых в сторону разработки новых технологий, позволяющих эффективно ответить на глобальные вызовы, стоящие перед человечеством. Нашей общей целью была и остается популяризация новой этики прогресса, когда научно-техническое развитие предусматривает заботу о сохранении природного многообразия и благополучии будущих поколений», — подчеркнул первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков.