Москва, 24 января, 2025, 17:01 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс в перечень террористов и экстремистов тренера по вольной борьбе Алишери Исматзоду, арестованного по делу о содействии терроризму, следует из базы данных ведомства.

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«Перечень террористов и экстремистов (включённые)… Исматзода Алишери Камалидин, 05.04.1992 г. р., район Кумсангир Республики Таджикистан», — говорится в перечне.

Как передавало ИА Регнум, Исматзода был задержан 1 июля 2024 года по делу об оказании содействия террористической деятельности. Его обвинили в склонении, вербовке или ином вовлечении лица в совершение хотя бы одного из преступлений террористической направленности.

25 декабря 2-й Западный окружной военный суд приговорил Исмадзоду к девяти годам лишения свободы, признав его виновным в финансировании террористической группировки «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Исмадзода является мастером спорта России по вольной борьбе и кандидатом в мастера спорта по греко-римской борьбе. Работал старшим тренером сборной Москвы по вольной борьбе, а также старшим тренером сборной России по вольной борьбе среди женщин. Исполнял обязанности тренера мужской молодёжной сборной России.