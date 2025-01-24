Ханты-Мансийск, 24 января, 2025, 18:11 — ИА Регнум. Ханты-Мансийский автономный округ — Югра будет одним из первых регионов, где откроется филиал Национального центра «Россия». Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук.

РИА Новости/Максим Блинов

После завершения работы выставки «Россия» на ВДНХ в Москве президент РФ Владимир Путин предложил сохранить её наследие, открыв филиалы в субъектах страны.

«По итогам защиты проектов из 15 регионов всего пяти доверено стать первыми территориями, в которых появится филиал Национального центра «Россия». Перед нашим регионом стоит большая ответственность по созданию площадки, которая позволит объединить в себе ключевые достижения каждого из муниципалитетов Югры», — произнёс Кухарук в ходе рабочего совещания по теме создания филиала.

Центр планируется открыть в Ханты-Мансийске до конца 2025 года, приурочив церемонию к празднованию 95-летия со Дня образования Ханты-Мансийского автономного округа.

У жителей и гостей региона появится возможность поближе познакомиться с достижениями и потенциалом региона. В филиале ежегодно хотят проводить свыше 45 мероприятий, привлекая больше 20 тыс. участников. На территории центра появятся экспозиции, посвящённые реализации национальных проектов в регионе, вкладу жителей Югры в развитие страны.

Они, к слову, смогут поучаствовать в формировании наполнения выставки. Уже с февраля команда регионального правительства вместе с главами муниципальных образований организует сессии в каждом муниципалитете, где соберут предложения по наполнению площадок и разработке стендов городов округа.

Губернатор региона подчеркнул, что на площадке необходимо отразить главные достижения каждого из 22 муниципалитетов региона.

Генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что одной из важнейших задач площадки является передача знаний и опыта регионам для создания точек притяжения, вдохновляющих людей.

Как передавало ИА Регнум, в декабре Путин обозначил ключевую задачу этого центра — продвижение российских традиционных духовно-нравственных ценностей. По словам главы государства, сплоченность людей и вера в страну рождаются именно из общего понимания коренных, суверенных интересов России.

В начале месяца президент поручил национальному центру «Россия» подготовить понятный справочник с информацией о новых национальных проектах, их целях, этапах и результатах. Он пояснил, что люди должны знать о тех результатах, позитивных изменениях в жизни, которые можно увидеть и почувствовать.