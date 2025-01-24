Донецк, 24 января, 2025, 17:10 — ИА Регнум. В Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР) во время обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибла одна мирная жительница, ещё шесть человек получили ранения. Об этом 24 января в своём Telegram-канале рассказал мэр города Иван Приходько.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В результате украинской вооружённой агрессии в жилом массиве «Строитель» погибла мирная жительница Горловки. Вечная память невинно убиенной. Соболезнования родным и близким», — написал глава городского округа.

Ранее, 20 января, ВСУ нанесли удар по Горловке, в результате которого пострадали семь мирных жителей.

В тот же день при ударе украинской армии по селу Бехтеры в Херсонской области пострадали 13 человек, среди них двое детей. ВСУ использовали для атаки по мирному населению кассетные боеприпасы. Два прилёта зафиксированы рядом со школой, когда дети и учителя шли на занятия.