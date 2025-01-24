Москва, 24 января, 2025, 16:58 — ИА Регнум. Россия обсудила с КНДР упрощение режима взаимных поездок. Об этом 24 января сообщила пресс-служба МИД РФ.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

Отмечается, что замминистра иностранных дел РФ Евгений Иванов обсудил с чрезвычайным и полномочным послом КНДР в России Син Хон Чхолем взаимодействие двух стран.

«В ходе состоявшейся беседы были затронуты вопросы консульского взаимодействия, в том числе обеспечения прав и интересов граждан двух стран, упрощения режима взаимных поездок между Россией и КНДР», — говорится в заявлении министерства.

Как передавало ИА Регнум, 31 декабря глава КНДР Ким Чен Ын призвал развивать туризм в стране, поскольку он является движущей силой для экономического роста государства и его регионов. Он подчеркнул, что КНДР обладает богатыми и разнообразными туристическими ресурсами, которые следует осваивать.

В апреле специалист одной из туристических компаний Приморского края Наталья Зинина в беседе с ИА Регнум рассказала, что туры в КНДР являются перспективным направлением. По её словам, сейчас доступно авиасообщение из Владивостока в Пхеньян, а возобновление пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Владивосток — Хасан — Туманган — Расон — обсуждается.

Руководитель агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков подчёркивал, что регулярные авиарейсы между Россией и КНДР укрепляют отношения между двумя странами. Он добавил, что туристические путешествия в Республику стали возможны благодаря договорённостям президента РФ Владимира Путина и Ким Чен Ына.