Москва, 24 января, 2025, 16:39 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы РФ прямым попаданием авиабомбы ФАБ-1500 уничтожили пункт временной дислокации штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Новодмитровки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 24 января сообщило Министерство обороны РФ.

ИА Регнум

«Благодаря применению фугасной авиационной бомбы ФАБ-1500, оснащённой универсальным модулем планирования и коррекции, цель была уничтожена прямым попаданием», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 16 января экипажи самолётов ВКС России ударами трёх авиабомб ФАБ-500, оснащённых универсальными модулями планирования и коррекции, уничтожили железобетонный мост около населённого пункта Константинополь западнее города Курахово в ДНР. Тем самым они затруднили возможность снабжения боеприпасами и ротации личного состава подразделений ВСУ.

11 января председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВКС России нанесли массированный удар ФАБ-500 по скоплению ВСУ в Запорожской области. Атакованы были пункты временной дислокации на ореховском направлении и в юго-восточном пригороде Запорожья.