Москва, 24 января, 2025, 16:34 — ИА Регнум. Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами у АО «НС Банк». Об этом 24 января сообщила пресс-служба регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«На основании заявления Акционерного общества «НС Банк» Банк России 24.01.2025 принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами», — поясняется в сообщении Банка России.

Решение ЦБ означает, что теперь кредитное учреждение не сможет вести брокерскую и дилерскую деятельность, а также депозитарную деятельность и реестры владельцев ценных бумаг. Помимо этого, компания лишается права консультировать клиентов по инвестиционным вопросам. При этом банковская лицензия «НС Банк» осталась в силе.

Ранее, 26 декабря прошлого года, Банк России отозвал лицензию у коммерческого банка «Гарант-Инвест». Такое решение было принято из-за нарушения банком законодательства РФ, касающегося регулирования деятельности кредитных учреждений.

До этого, 15 ноября, Банк России отозвал лицензию у ООО «Банк «Банк Корпоративного Финансирования». Уточнялось, что кредитная организация нарушала регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты регулятора.