Первые выращенные в России бананы представят к концу 2025 года
Москва, 24 января, 2025, 16:35 — ИА Регнум. АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства» к концу 2025 года представит первые выращенные в России бананы. Об этом 24 января заявил руководитель организации Андрей Платонов главе Минсельхоза РФ Оксане Лут.
«Сегодня мы подтверждаем, что это возможно, сегодня закладывается теплица. Есть программа, если всё сложится, то к концу этого года мы вам покажем бананы, выращенные в России», — пообещал Платонов в ходе форума «Развитие малого агробизнеса в России».
Он добавил, что рекомендации выращивать бананы в России были ещё в 1906 году. Лут призвала не забывать про экономическую целесообразность. Министр рассказала, что в Казахстане начали производить бананы, так как содержать теплицы оказалось выгодней, чем ввозить фрукты из Эквадора. При этом она допускает, что выращивание тропических плодов в РФ может быть эффективным.
«Нам надо ещё двигаться и двигаться. Поэтому если вдруг тропические плоды будут появляться на территории России как эффективное производство — почему нет? Я думаю, что мы будем этим заниматься», — сказала министр.
Как передавало ИА Регнум, Лут в ноябре 2024 года заявила, что посетила в Казахстане теплицы, где выращивают бананы, и её заинтересовал этот опыт. Она заявила, что министерство планирует поработать над этой технологией.