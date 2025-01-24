Москва, 24 января, 2025, 16:35 — ИА Регнум. АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства» к концу 2025 года представит первые выращенные в России бананы. Об этом 24 января заявил руководитель организации Андрей Платонов главе Минсельхоза РФ Оксане Лут.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Сегодня мы подтверждаем, что это возможно, сегодня закладывается теплица. Есть программа, если всё сложится, то к концу этого года мы вам покажем бананы, выращенные в России», — пообещал Платонов в ходе форума «Развитие малого агробизнеса в России».

Он добавил, что рекомендации выращивать бананы в России были ещё в 1906 году. Лут призвала не забывать про экономическую целесообразность. Министр рассказала, что в Казахстане начали производить бананы, так как содержать теплицы оказалось выгодней, чем ввозить фрукты из Эквадора. При этом она допускает, что выращивание тропических плодов в РФ может быть эффективным.

«Нам надо ещё двигаться и двигаться. Поэтому если вдруг тропические плоды будут появляться на территории России как эффективное производство — почему нет? Я думаю, что мы будем этим заниматься», — сказала министр.

Как передавало ИА Регнум, Лут в ноябре 2024 года заявила, что посетила в Казахстане теплицы, где выращивают бананы, и её заинтересовал этот опыт. Она заявила, что министерство планирует поработать над этой технологией.