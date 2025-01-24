Москва, 24 января, 2025, 16:26 — ИА Регнум. В Москве на парковке рядом с домом 24 января нашли предмет, похожий на гранату. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

РИА Новости/Валерий Мельников

Мужчина позвонил в полицию и сообщил, что нашёл на 3-й улице Марьиной рощи возле дома похожий на гранату предмет.

«Место огорожено, ждут спецов», — процитировало представителя экстренных служб «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в феврале прошлого года в аэропорту Шереметьево был обнаружен предмет, похожий на гранату. Его заметили при досмотре ручной клади. На место досмотра вызвали полицию и взрывотехников, пассажиров и сотрудников перенаправили на другой вход в терминал. Сапёры установили, что предмет не представляет опасности. Он оказался зажигалкой, по виду напоминающей ручную гранату.