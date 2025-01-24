Москва, 24 января, 2025, 16:22 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы России писали про елочных пауков, «Иисуса по ошибке» и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Илья Наймушин/РИА Новости

Центральный федеральный округ

Житель Москвы отпраздновал Новый год и уехал на каникулы в Сочи. Ёлочку оставил в квартире. Зря. В ней оказались пауки. Вернувшись домой, москвич увидел, что ёлка покрыта паутиной. В паутине была и квартира. Скоро выяснилось, что пауки вылезли из ёлки. «Москва сейчас» пишет, что продавец вернул уплаченные за ёлку пять тысяч рублей и пообещал скидку на следующую покупку. Но покупатель все равно недоволен и подал в суд.

Странное преступление случилось в Иваново. Коммунальщики оставили бочку с песком и солью в переулке, рассчитывая вскоре обработать дорожки. Но уже ночью бочку украли, удивляется «Ивановская строчка». «Мы убедительно просим вернуть принадлежащее МКУ имущество на место, чтобы жители могли пользоваться ее содержимым по назначению», — просят коммунальщики.

В Калуге решили продлить праздничное настроение и попросили управу оставить главную ёлку. Причем до конца зимы. Остальное новогоднее убранство уберут с городских улиц на этой неделе, уточняет «Калужский мечтатель». А ёлка будет радовать глаз до марта.

Северо-Западный федеральный округ

В Тверской области продают старую Библию, предположительно XVIII века. Цена немаленькая — семь миллионов рублей. По словам «Тверской телеги», продавец уверяет, что книга исполняет желания. Интересно, осуществит ли она мечту нынешнего владельца о ее продаже, тем более, за такие деньги?

В Вологде женщины отчаянно скучают, делится «Страновед». На днях две подруги: 55 и 36 лет, — поспорили, кто украдет больше шампуней в гипермаркете. Попытались вынести семь флаконов шампуней. Их задержали, теперь им грозит уголовное дело. Проиграли обе.

Приволжский федеральный округ

А в Башкирии гражданин попытался украсть пчел. За это его отправили на психиатрическое лечение. «Тут даже психиатра не надо, любой Винни Пух подтвердит, что целью преступления должен был стать мед», — шутит «Башкирский домовой».

Житель Перми подал в суд на начальницу, которая мешает ему зачать ребенка. Мужчина утверждает, что руководитель звонит ему и отвлекает от занятий любовью с женой. «Пермский глобус» комментирует: «Надо было успевать под преференции Года семьи, а теперь все — возвращаемся к трудовым будням». И не поспоришь.

Южный федеральный округ

«Краснодар Телетайп» рассказывает, что в Астрахани состоялось празднование, которое явно претендует на звание «свадьба года». 8-летний цыган Ромка женился на 13-летней цыганке Зульфие. Торжество прошло в дорогом ресторане и было организовано свекровью. Ее план достаточно прост: научить Зульфию готовить, стирать и передать все обязанности по дому.

Северо-Кавказский федеральный округ

Нелепая история разыгралась в Ставрополе. Пьяный мужчина почувствовал себя плохо на улице. Его заметил незнакомец и попытался помочь, но гражданин в грубой форме отказался от помощи. Незнакомец обиделся и забрал у пьяного мобильный телефон и банковскую карту. Сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей, пишет «В курсе». Теперь обидчивому грабителю придется ответить по двум эпизодам статьи о краже.

В аэропорту Грозного задержали двух женщин с золотыми цепями. Каждая цепь — по килограмму! Спрятаны они были под одеждой. Пассажирки пытались заверить таможенников, что это их личные украшения. Им не поверили, сообщает «Сапа Кавказ». Цена цепочек (или все же цепей?) — 19 млн рублей.

Уральский федеральный округ

Челябинка обнаружила в своей квартире Иисуса. Никакой мистики! Женщина заказала справку для продажи квартиры и с удивлением увидела, что у нее прописан гражданин Бразилии по имени Иисус. В МВД объяснили это сбоем системы и заверили, что мужчина живет в Челябинске, но по другому адресу, пишет «Наш Челябинск».

У жителя Серова не было денег на новогодние подарки, и он не придумал ничего лучше, как разобрать железнодорожные пути и сдать их в металлолом. Разобрал немало: более двухсот килограммов. Сейчас прокуратура проверяет причастность любителя новогодних подарков к другим преступлениям, сообщает «ЕАН».

Улицы Сургута и Нижневартовска решили убирать беспилотниками. Тестировать мини-уборочную технику с дистанционным управлением начнут в ближайшие дни. «Столица деревень» узнала, что стоит такая мини-техника почти 1,5 млн рублей за штуку.

Намного дороже раритетное авто, которое выставили на продажу в Екатеринбурге: правительственная «Чайка» семидесятых годов. Цена автомобиля — 20 миллионов рублей. «Удивительно, что прошлый хозяин умудрился накатать на «Чайке» чуть менее 8 тысяч километров», — делится «Бажовский сказ».

Сибирский федеральный округ

В Новосибирск пришли серьезные морозы. По словам «НГС», к внезапному похолоданию оказались не готовы даже птицы. В один детский садик пришел погреться селезень. Забавно, что сад называется «Веселые утята».

Тем временем в бурятском селе задержали «игрушечного грабителя». Мужчина, движимый похмельем, надел балаклаву, вооружился игрушечным пистолетом и ворвался в магазин с требованием бутылки водки. Задержали, конечно, сообщает «Сводка 38». Сопротивление игрушечным пистолетом он не оказал.

Холод из Сибири давно стал брендом, и его используют в разных целях. Пожалуй, во многом благодаря ему томское мороженое продолжает завоевывать зарубежные рынки. «Томский очкарик» пишет, что экспорт сибирского мороженого растет — и уже 130 тонн ушло в прошлом году в Китай и Монголию.

Дальневосточный федеральный округ

Демографию в Якутии решили развивать с помощью керлинга: такой новостью поделился «Маньчжоу-го». Дело в том, что в Якутске открыли крытый каток с дорожкой для керлинга в рамках национального проекта «Демография». Кроме керлинга демографию поправят и другими видами спорта.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 31 января.