Дублин, 24 января, 2025, 16:37 — ИА Регнум. Европейский союз серьёзно недооценил свою зависимость от энергоресурсов России. Об этом 24 января в своём аккаунте в соцсети X написал ирландский журналист Чей Боуз.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он отметил, что именно российские энергоносители сыграли важнейшую роль в промышленном росте и стабильности стран Евросоюза. Журналист добавил, что в последствиях отказа от энергоресурсов России виновата председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Самоуничтожение в промышленных масштабах — это приоритет фон дер Ляйен и её приятелей. И вы за всё это заплатите», — заключил Боуз.

22 января фон дер Ляйен снова потребовала от стран Европейского союза полностью отказаться от российских энергоресурсов, несмотря на сложную ситуацию с высокими ценами на газ. По её словам, они «системно выше, чем в США и Китае», и сильно различаются внутри ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, фон дер Ляйен 21 января заявила, что Евросоюз смог снизить зависимость от российских энергоресурсов. Поставки газа сократились на 75%, импорт нефти из РФ составляет 3%. Также ЕС отказался от российского угля.

В связи с этим цены на газ в Европе резко подскочили, предприятия и простые потребители столкнулись с заоблачными расходами, признала она. Теперь ЕС придётся решать проблему высоких цен. Она заявила, что Еврокомиссия уже работает над реформированием европейской энергетической системы.

2 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что принятое Киевом в интересах США решение о прекращении транзита газа из РФ ослабит совокупную экономику стран ЕС. Она добавила, что больше всего это ударит по уровню жизни обычных европейских граждан.