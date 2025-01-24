Мехико, 24 января, 2025, 16:11 — ИА Регнум. Более 5 тыс. российских релокантов застряли на границе Мексики и США. Об этом 24 января сообщил Telegram-канал Mash.

Соцсети. Кадр из видео Люди на переходе Сан Исидро на границе США и Мексики

«Больше 5 тыс. россиян-релокантов застряли в стихийном лагере беженцев на границе Мексики и США — после вероломной отмены Трампом указа об упрощённом въезде», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стихийном лагере беженцев около американской границы находятся около 26 тыс. граждан стран СНГ, ещё столько же находятся в депортационных тюрьмах на территории США.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп в предвыборной кампании обещал остановить поток мигрантов, попадающих в страну через Мексику. 20 января в инаугурационной речи он заявил, что введёт на южной границе чрезвычайное положение и отправит туда войска.

22 января Трамп своим указом приостановил физический въезд нелегальных мигрантов через южную границу страны. Пентагон анонсировал отправку на границу с Мексикой 1,5 тыс. военных.

24 января Telegram-канал Mash сообщил, что российского комика Данилу Поперечного (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и блогера Александра Шпака (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), а также стримера Илью Мэддисона (Давыдова) может ждать депортация из США. При этом Поперечный опроверг эту информацию. Первым уже был депортирован некий уроженец Коврова Евгений Машинин, которого в России задерживали на несанкционированных митингах после начала спецоперации.