Донецк, 24 января, 2025, 16:18 — ИА Регнум. Освобождение российскими военными населённого пункта Тимофеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) даёт им возможность ускорить охват Красноармейска (украинское название — Покровск) с восточного направления. Об этом 24 января рассказали в российских силовых структурах.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

«Тимофеевка позволяет нашим бойцам расширить плацдарм и ускорить охват Красноармейска с восточной стороны», — процитировал слова представителя силовых структур ТАСС.

Уточняется, что освобождение Тимофеевки также сократит для армии России путь к Димитрову (украинское название — Мирноград).

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 января военные группировки российских войск «Центр» освободили Тимофеевку в ДНР. Также за неделю на этом направлении были нанесены удары по позициям ряда бригад украинских формирований.

Ранее в этот же день из сводки Министерства обороны РФ стало известно, что российские военные за неделю освободили девять населённых пунктов в зоне СВО. Уточнялось, что это Петропавловка, Времеевка, Воздвиженка, Волково, Солёное, Тимофеевка и Шевченко в ДНР, а также Новоегоровка в Луганской Народной Республике и Западное в Харьковской области.