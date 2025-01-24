Минск, 24 января, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Стендап-комика Вячеслава Комиссаренко внесли в список экстремистов в Белоруссии. Его фамилия 24 января появилась обновлённом перечне организаций, причастных к экстремистской деятельности, который публикуют на сайте МВД Республики Беларусь.

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30 декабря Минский городской суд признал Комиссаренко виновным в разжигании розни и оскорблениях в адрес президента страны Александра Лукашенко и приговорил его к шести годам колонии.

В августе 2024 года следственный комитет Белоруссии начал заочное расследование в отношении Комиссаренко. Причиной послужили номера артиста, в которых правоохранители увидели оскорбления и клевету в адрес Лукашенко. Он бежал из Белоруссии после того, как поддержал проходившие там в 2020 году беспорядки.

В январе 2022 года стендапер в соцсетях сообщил, что уехал из России, где он жил после отъезда из родной страны. Он пояснил, что это связано с объявлением его в розыск комитетом государственной безопасности Белоруссии.