Москва, 24 января, 2025, 16:10 — ИА Регнум. Россия и Украина провели обмен телами погибших военных. Об этом 24 января сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

РИА Новости/Евгений Биятов

В Россию вернули с Украины 49 тел погибших российских бойцов, сообщил РБК. Украинской стороне передали тела 757 военных. В январе это первый обмен телами погибших между Россией и Украиной.

С донецкого направления Украине передали тело 451 погибшего, с запорожского — тела 137 бойцов, с бахмутского — 71, с угледарского — 51, с луганского направленя — 13 тел. Ещё 34 тела переданы из моргов в России.

Как сообщало ИА Регнум, 20 декабря Саралиев проинформировал о том, что в Россию вернули тела 42 погибших бойцов. Украиной стороне были возвращены тела 503 военных.