Астана, 24 января, 2025, 16:10 — ИА Регнум. Казахстан, получив расшифровку чёрных ящиков упавшего близ Актау лайнера компании AZAL, передал копии России и Азербайджану. Об этом заявил 24 января заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев.

Global Look Press/Stringer/NEWS.ru

«Копии этих ящиков, то есть копии этих материалов, есть как у азербайджанской стороны, так и у российской. Нам скрывать нечего. Я имею в виду аудиопереговоры и прочие вещи», — отметил он в ходе пресс-конференции.

По его словам, при расшифровке бортовых самописцев в Бразилии равный доступ к материалам был у экспертов из России, Бразилии, Азербайджана и Казахстана.

Чёрные ящики уже прибыли назад в страну и были переданы следственной группе. Предполагается, что предварительные данные по расшифровке обнародуют на следующей неделе.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 декабря пассажирский борт Embraer 190, летевший рейсом Баку — Грозный, разбился в трёх километрах от аэропорта Актау. В результате происшествия погибли 38 человек. При этом 29 человек выжили. Среди тех, кто находился на борту воздушного судна, были 16 граждан РФ. Из них выжили девять человек.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и принёс извинения за то, что катастрофа произошла в воздушном пространстве России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров. призвал дождаться официальных результатов расследования. Он подчеркнул, что российско-азербайджанские отношения являются доверительными, Москва и Баку могут решать между собой любые вопросы, в том числе международные инциденты, включая авиакатастрофу под Актау.

Бозумбаев отметил, что попавшая в интернет расшифровка чёрных ящиков отличается от оригинала. Он также призвал дождаться информации от официальных источников.