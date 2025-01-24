Вашингтон, 24 января, 2025, 16:07 — ИА Регнум. Американский бизнесмен Илон Маск 24 января раскритиковал алгоритм рекомендаций принадлежащей ему соцсети X (бывш. Twitter) из-за того, что после его скандального жеста, похожего на нацистское приветствие, ленту заполнили посты соответствующей тематики.

Global Look Press/Kenny Holston/The New York Times

«Если я увижу ещё одно чёртово нацистское приветствие в своей ленте, я сойду с ума. Рекомендательный алгоритм на этой платформе — отстой!» — написал он на своей странице в X.

Маск добавил, что собирается поговорить об этом с менеджером.

Как передавало ИА Регнум, Маск показал жест, похожий на нацистское приветствие, 20 января, когда выступал после инаугурации президента США Дональда Трампа. После этого он заявил, что американские избиратели обеспечили будущее цивилизации.

Затем последовала волна критики в адрес Маска. Бизнесмен в ответ на это напомнил про свой давний пост, в котором предупредил, что Демократическая партия США будет вести против него информационную кампанию из-за перехода мультимиллиардера в лагерь республиканцев. Он добавил, что его оппонентам уже требуются новые грязные приёмы, так как сравнения всех с Адольфом Гитлером надоели.