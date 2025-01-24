Харьков, Украина, 24 января, 2025, 16:00 — ИА Регнум. Российские военные на оставленных противником позициях в Харьковской области обнаружили тела бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ), которых приковали цепями и оставили умирать собственные командиры. Об этом 24 января написал Telegram-канал «Северный ветер».

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В посте отмечается, что мёртвых украинских военных нашли в одном из помещений вражеского укрепления, которое взяли под контроль подразделения группировки «Север». Авторы предположили, что таким образом офицеры ВСУ пытаются запугать бойцов и показать, что их ждёт в случае отказа выполнять приказы.

«Офицеры ВСУ гонят солдат на убой, однако отказников слишком много — вот украинские неонацисты и устраивают показательные казни, чтобы заставить рядовой состав идти в очередной «мясной штурм», — заключил Telegram-канал «Северный ветер».

Уточняется, что на телах военных ВСУ обнаружили следы пыток.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря главный редактор украинского издания «Цензор. нет» Юрий Бутусов заявил, что около тысячи военных из обученной во Франции 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской дезертировали после прибытия на передовую. Он пояснил, что дезертирство связано с тем, что данная бригада была набрана из насильно мобилизованных, которых плохо подготовили.

26 декабря бывший украинский военный медик, а ныне боец добровольческого отряда имени Максима Кривоноса Владимир Кошелек с позывным Историк рассказал, что украинские военные не поддерживают режим Владимира Зеленского, отказываясь выполнять задачи командования ВСУ. По его словам, украинцы осознают происходящее в стране, но боятся говорить об этом, так как запуганы и «загнаны в угол».