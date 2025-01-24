Москва, 24 января, 2025, 19:44 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп, заявляя о том, что именно глава киевского режима Владимир Зеленский захотел воевать, пытается переложить всю ответственность за конфликт на Украине с американской администрации, заявил политолог, член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency

Трамп в интервью Fox News высказался об украинском конфликте. По словам республиканца, могла быть заключена сделка, но глава киевского режим решил, что он хочет воевать. Президент также отметил, что Зеленский не ангел и он не должен был допускать начала этого конфликта.

«Это довольно странно, потому что Зеленский сам никогда бы не пошёл ни на конфликт, ни на бравирование, если бы на него не давили западные партнеры. Поэтому всё это выглядит как попытка переложить вину за конфликт на Зеленского. Мол, конфликт можно было погасить еще тогда, но вот виноват Зеленский. Не американская администрация, не британские союзники, не Запад в целом, не Евросоюз, а именно Зеленский виноват», — рассказал политолог.

Если рассматривать вариант с перекладыванием вины на одного Зеленского, то следующим шагом может быть некое наказание главы киевского режима, считает Безпалько. Он также отметил, что администрация нового президента США всегда может припомнить Зеленскому скандалы, связанные с коррупцией, с тем, что он уже давно нелегитимный президент.

«А вообще, это ещё похоже на следствие неудачного давления на российскую администрацию. То есть как бы американцы пытались зайти с наскока, а тут оказывается, что мы все к этому давно готовы. Поэтому куда проще обвинять украинскую администрацию Зеленского. Но американцы в то же время могут использовать этот ход как некий пряник для Российской Федерации», — сообщил эксперт.

По словам Безапалько, новая американская администрация пытается показать России, что не только от Москвы требует прекращения боевых действий, но и Зеленского может поругать, показать, какой он на самом деле. Однако такие шаги не подтверждены пока действиями, уточнил политолог.

«Надо смотреть исключительно на действия. Вот перестанут оказывать Украине помощь военную, финансовую, особенно если фронт начнёт сыпаться — тогда будет ясно, что Америка и Трамп выходят из Украины. Это действие, на которое мы можем отвечать, ну хотя бы подумаем, что в данной ситуации мы можем предложить со своей стороны Трампу. Потому что в этом случае, конечно, мы должны им как-то ответить, поддержать, там, и так далее. Это если они уходят и просто говорят: ребята, заходите, занимайте», — заявил Безпалько

Однако если заявления нового американского президента окажутся простыми словами, без каких-либо действий, то они ничего не будут стоить, объяснил политолог. Он обратил внимание на то, что Россия уже достаточно наслушалась разных обещаний Запада за последние 35 лет.

«Даже те договоры, которые были подписаны на высоком уровне, уже ничего не значат. Поэтому глава российского МИД Сергей Лавров говорил не просто о договоренностях, а о каких-то гарантиях, которые сделают невозможным неисполнение. Я вот, например, вообще не могу себе представить, что это за гарантии, кроме гарантии взаимного уничтожения военного», — поделился своим мнением эксперт.

Безпалько также допустил, что слова Трампа в адрес Зеленского были направлены с целью обрушить политический рейтинг главы киевского режима. Собеседник агентства считает, что на Западе сделают всё возможное, чтобы Зеленский не выиграл возможные будущие выборы президента Украины.

«Там ведь ещё большое количество людей, которые просто выпрыгивают из штанов с тем, чтобы их приняли на это место. Первый среди таких людей сейчас — это бывший президент Украины и глава оппозиционной партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим). Зеленский точно не выиграет, особенно если его сделают козлом отпущения, пусть и в мягкой форме, которая будет заключаться в том, что он просто эти выборы однозначно не выиграет и уйдет в политическую тень или оппозицию», — подытожил политолог.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил президент США Трамп, глава киевского режима Зеленский готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Украина, по словам Трампа, якобы готова заключить сделку по урегулированию конфликта, но ключевую роль в данном вопросе играет Россия.

Трамп добавил, что при его руководстве подобных конфликтов не возникало и даже не было разговоров о таком сценарии, и выразил готовность способствовать завершению украинского конфликта.

21 января Трамп заявил, что Зеленский якобы готов к «заключению сделки» с Россией. Он также выразил надежду, что президент России Владимир Путин тоже будет готов к соглашению. Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным в любое время. Он выразил надежду на то, что встреча с российским лидером состоится «очень скоро». Также он добавил, что поймёт сроки завершения конфликта на Украине после разговора с президентом РФ.