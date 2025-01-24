Астрахань, 24 января, 2025, 16:03 — ИА Регнум. В результате столкновения грузового автомобиля с микроавтобусом на трассе в Астраханской области три человека погибли и ещё пятеро пострадали. Об этом 24 января рассказал представитель регионального управления МВД России.

УМВД по Астраханской области

Столкновение произошло в Енотаевском районе, когда, по предварительной информации, микроавтобус Ford Transit врезался в грузовик Volvo.

«По предварительным данным, в результате ДТП пострадали один мужчина и четыре женщины. Погибли один мужчина и две женщины. Личности устанавливаются», — заявил он журналистам.

Сотрудники районной госавтоинспекции работают на месте аварии.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января на 88-м км автодороги Волгоград — Котельниково — Сальск в результате столкновения с легковушкой Hyundai ix35 опрокинулся школьный автобус ПАЗ. В результате этого один школьник погиб и ещё 10 пострадали.

Прокуратура Волгоградской области организовала проверку по факту автоаварии. По её итогам будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.