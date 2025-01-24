Москва, 24 января, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Решение Международной шахматной федерации (FIDE) допустить шахматистов из России до юношеских турниров и соревнований для игроков с ограниченными возможностями является шагом вперёд. Об этом 24 января завил пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат России (ФШР) Дмитрий Песков.

Александр Гальперин/РИА Новости

«Это хороший шаг вперёд. Безусловно, нашим молодым шахматистам это даст возможность участвовать в важных соревнованиях, повышать уровень своего мастерства», — процитировал его ТАСС.

По словам Пескова, Россия продолжит работу по возвращению своих спортсменов на международные турниры. Он подчеркнул, что главное — начинать играть и возвращаться на международную арену, пусть пока и в нейтральном статусе.

Как сообщало ИА Регнум, FIDE 24 января допустила к участию в турнирах спортсменов моложе 18 лет из России и Белоруссии. Шахматисты любого возраста получили допуск к мероприятиям для игроков с ограниченными возможностями. Выступать они могут в нейтральном статусе. Зампрезидента организации должен утвердить конкретные условия допуска спортсменов и формирования команд на основании решения федерации, отмечалось в релизе.

В сентябре прошлого года генеральная ассамблея федерации проголосовала против полноценного допуска россиян и белорусов к турнирам. При это она допустила до международных командных соревнований детей до 12 лет и лиц с ограниченными возможностями.

Тогда Песков отметил, что FIDE не свободна от политизации спорта. Представитель Кремля поблагодарил страны, которые поддерживают Россию, и отметил, что Москва продолжит работу над снятием санкций со страны.